Doğalgaza bir ayda yapılan yüzde 30 zam oranına tüketiciden tepki geldi. Vatandaşlar, elektrik, sigara, gıda derken son doğalgaz zammına isyan etti. Uzmanlar ise yanlış enerji politikalarından vazgeçilmesini istedi, hükümete yenilenebilir enerji yatırımı için çağrı yaptı. Öte yandan Ankara’da ulaşıma da zam geldi. Tam binişlerde fiyatlar 2 buçuk liradan 3 lira 25 kuruşa çıktı. Aktarmalarda da yine artış yapıldı

Bir ay içinde iki kere zam yapıldı, tarife toplamda yüzde 30 oranında zamlandı. Doğalgaza yapılan son zamma tüketiciler tepkili.



Elektrik, akaryakıt, sigara, gıda derken doğalgaza bir zam daha geldi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, doğalgaz fiyatlarına yüzde 14,90 zam yapıldığı bildirdi. Zamlı fiyat 1 Eylül’den itibaren geçerli olacak.



Ancak bu doğalgaza bir ay içinde gelen ikinci zam. Ağustos ayının başında da doğalgaza yine yüzde 14,97 zam gelmişti. Bu son artış ile birlikte bir ayda yapılan zam oranı yüzde 30 oldu.



Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar yapılan son zammı Ulusal Kanal’a değerlendirdi. Çakar, zamların yanlış politikalar sonucu geldiğini belirtti.



ANKARA'DA ULAŞIMA ZAM



Öte yandan Ankara’da ulaşıma da zam geldi. Tam binişlerde fiyatlar 2 buçuk liradan 3 lira 25 kuruşa çıktı. Aktarmalarda da yine artış yapıldı.



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