Dolar/TL kuru, haftaya 6 liraya yakın düzeyde başladı. 5.99 lira olan dolar ile ilgili gözler YSK'nın kritik İstanbul kararında. 31 Mart yerel seçimleri İstanbul sonuçlarına yapılan itiraz sürecine son noktanın konulması bekleniyor. İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararı çıkacağı gibi yenilenmemesi kararı da çıkabilir. Piyasalar gözünü YSK'nın vereceği karara çevirdi

Dolarda, hareketli dakikalar yaşanıyor.



ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Çin'e gümrük vergilerini artıracağını açıklaması tansiyonu artırırken bu durum doları destekledi.



Dolar, haftaya 6 liraya yakın seviyede başladı.



GÖZLER YSK KARARINDA



Öte yandan dolar ile ilgili gözler YSK'nın kritik İstanbul kararında.



31 Mart yerel seçimleri İstanbul sonuçlarına yapılan itiraz sürecine son noktanın konulması bekleniyor.



İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararı çıkacağı gibi yenilenmemesi kararı da çıkabilir.



Piyasalar gözünü YSK'nın vereceği karara çevirdi.



ulusal.com.tr