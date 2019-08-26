Amerika ile Çin arasındaki ticaret geriliminin tırmanması piyasalarda hareketlenmeye neden oldu. Gece 6,40 seviyesini gören dolar, Amerika Başkanı Trump'ın yeni açıklamaları ile 5,80'in altına indi. Çin Yuanı'ndaki değer kaybı Türk Lirası'nda da kendini gösterdi. Yatırımcıların riskten kaçışı, gece sığ piyasada dolar/TL'nin 6,40 seviyelerinin üzerine çıkmasına neden oldu

Tokyo piyasalarındaki sığ işlemler ve ticaret savaşının verdiği gerginlikle dolar, 6,40'ı gördü.



Küresel piyasalar, tırmanan ticaret gerilimi ile haftaya başladı.



Amerika'nın adımlarına karşılık Çin'in ithalatta tarifeleri yükseltmesiyle piyasalarda sert dalgalanma yaşandı.



DOLAR NEDEN FIRLADI



Çin Yuanı'ndaki değer kaybı Türk Lirası'nda da kendini gösterdi.



Yatırımcıların riskten kaçışı, gece sığ piyasada dolar/TL'nin 6,40 seviyelerinin üzerine çıkmasına neden oldu.



Amerika Başkanı Donald Trump, Çin ile ticaret görüşmelerinin yeniden başlayacağını bildirmesiyle kurun ateşi düştü.



G7 zirvesi için bulunduğu Fransa'da açıklama yapan Trump, "Çin Devlet Başkanı Şi Cinping büyük bir lider, sakinliğini ve bir anlaşma yapma arzusunu memnuniyetle karşılıyorum." dedi.



Dolar/TL, Trump'ın mesajları sonrası 5,77'ye kadar indi. Kur, 5,80 seviyelerinde seyrediyor.



ulusal.com.tr