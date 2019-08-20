Finansal piyasaların açılmasıyla birlikte dolar ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Ekonomide en çok merak edilenlerden birisi olan dolar kuru hakkında son dakika hareketlilikleri vatandaşlar tarafından oldukça yakından takip ediliyor. Yatırım ve alım satım gibi çeşitli amaçlarla güncel döviz fiyatlarını takip eden yurttaşlar, canlı euro dolar kuru bilgisine ulaşmak istiyor. Yeni hafta ile beraber piyasalarda hareketlilik yaşanırken 'Dolar bugün ne kadar?' sorusu arama motorları üzerinde yanıtı en çok sorgulananlar arasında dikkat çekiyor. Euro/TL, 6.30 seviyesinin üzerini gördü. Yükselişini sürdüren dolar/TL kuru, 5.72'nin üzerine çıktı

Dolar ve euroda flaş bir hareketlilik yaşanıyor.



Günün ilk saatlerinden bu yana dolar kurunda yaşanan dalgalı seyir, vatandaşları alım ve satım fiyatları hakkında sorgulamaya yöneltiyor.



Uzun vadeli yatırım, kısa vadeli alış satış gibi çeşitli amaçlarla güncel döviz kuru bilgisine ulaşmak isteyen yurttaşlar da araştırmalarını bu şekilde yönlendiriyor.



Euro/TL, 6.30 seviyesinin üzerini gördü.



Yükselişini sürdüren dolar/TL kuru, 5.72'nin üzerine çıktı.



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