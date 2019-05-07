Yüksek Seçim Kurulu'nun kararının ardından dolar 6 liranın üzerine çıktı. TL'deki sert düşüşe paralel borsa güne yüzde 2,3 azalışla başladı

6 liranın üzerini test eden dolar, YSK kararı sonrası yeni güne hareketli başladı.



Dolar 6.20 lira sınırına dayandı. Avro ve sterlindeki artış da yüzde 2'ye yaklaştı.



Amerikan dolarında ibre, İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararı sonrası yine yukarı yönlü harekete geçti.



Karar piyasaların kapalı olduğu saatte açıklandı. Ancak döviz cephesi sert tepki verdi. Dolar önce 6,12 ardından da 6,15'i gördü. Avro ise 6.85 TL'ye çıktı



Dolar'ın ateşi gelen satışlarla birlikte kısmen gevşeyip 6 lira 10 kuruşun altına indi. Ancak piyasaların açılmasıyla birlikte yukarı yönlü hareket sürdü. Dolar önce 6.10, ardından 6.15 eşiğini aştı ve 6.1982'yi görerek 6.20'den döndü.



Dolar ile birlikte Avro'da hareketlendi. Avro 6,95 liranın üzerine çıktı. İngizli sterlini ise 8,10 lira seviyelerine tırmandı.



Dövizdeki sert yükseliş yüzünden Türk lirasının değerinde sert düşüş yaşandı. Liradaki değer kaybı Borsa İstanbul'a da yansıdı. BİST 100 endeksi güne yüzde 2,3 azalışla başladı ve 2019 yılında kazandırdığını dakikalar içinde geri verdi.



ulusal.com.tr

