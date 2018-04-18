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Son dakika haberleri: Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 18 Nisan 2018 dolar fiyatları)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısının ardından dün ilk tepki olarak yükselen dolar/TL; güne 4.09 seviyesinden başladı. Dolar kuru Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçime yönelik açıklamaları öncesi 4.0925 seviyesinde hareket ederken, açıklamalar sonrası 4.0606 seviyesine geriledi

Son dakika haberleri: Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 18 Nisan 2018 dolar fiyatları)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçime yönelik açıklamaları öncesi 4.0925 seviyesinde olan dolar kuru, açıklamalar sonrası 4.0606 seviyesine geriledi. Borsa İstanbul artıya geçti..

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısının ardından dün ilk tepki olarak yükselen dolar/TL; güne 4.09 seviyesinden başladı. Dolar kuru Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçime yönelik açıklamaları öncesi 4.0925 seviyesinde hareket ederken, açıklamalar sonrası 4.0606 seviyesine geriledi

ERKEN SEÇİM İYİMSERLİK YARATABİLİR

Bankacılar daha önce fiyatlamalarda olmayan bir gelişmenin gerçekleşmiş olması nedeniyle piyasalarda sert bir satış baskısı yaşandığını ancak ilk şok ardından süreçte beklenmedik bir gelişme olmadığı sürece yeni bir satış baskısı öngörmediklerini belirtiyorlar.

Hatta bazı bankacılar erken seçimin uzun süre devam edebilecek belirsizlikleri önlemede rol oynayabileceğini, bu nedenle ilerleyen dönemlerde piyasalarda iyimserlik yaratabileceğini ancak bunun sürecin nasıl ilerleyeceğine bağlı olacağını belirtiyorlar.

ulusal.com.tr

Etiketler; #dolar #Türk lirası #Euro
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