Dolar/TL kuru, geçtiğimiz gece aniden fırlamasının ardından bugün yine yükseldi. Kur, 5.8518 ile 5.85 seviyesinin üzerini gördü. Doların geçen gece aniden fırlamasının nedeni belli olmuştu. Yatırımcıların riskten kaçışı, geçen gece sığ piyasada dolar/TL'nin 6,40 seviyelerinin üzerine çıkmasına neden olmuştu. Bazı ekonomistler de geçen yıl ağustos ayında yaşanan krize vurgu yaparak, "O zaman da Asya piyasalarına yapılan müdahalelerle dolar 7.50’yi görmüştü. Senin ekonomin kırılgansa birileri piyasalarınla oynar. Büyük de paralar kazanır. Önemli olan ekonominin dış operasyonlara dayanıklı hale getirilmesidir" diye konuştu

Dolar/TL kuru, günü hareketli sürdürüyor.



Geçtiğimiz geçe aniden fırlamasının ardından dolarda yine hareketlilik başladı.



Kur, 5.8518 ile 5.85 seviyesinin üzerini gördü.



Yatırımcıların riskten kaçışı, geçen gece sığ piyasada dolar/TL'nin 6,40 seviyelerinin üzerine çıkmasına neden olmuştu.



TÜRK LİRASI NEDEN DALGALI



Bazı ekonomistler de geçen yıl ağustos ayında yaşanan krize vurgu yaparak, "O zaman da Asya piyasalarına yapılan müdahalelerle dolar 7.50’yi görmüştü. Senin ekonomin kırılgansa birileri piyasalarınla oynar. Büyük de paralar kazanır. Önemli olan ekonominin dış operasyonlara dayanıklı hale getirilmesidir" diye konuştu.



Bu arada Londra merkezli varlık yönetimi şirketinden gelişen piyasalar stratejisti Tim Ash, Türk lirasında yaşanan dalgalanmanın algoritma bazlı bir ‘flash crash’ gibi gözüktüğünü ifade etti . Ash, "Ancak lirayı kırılgan kılan başka nedenler de var. Arjantin’deki krizin bulaşma riski, genel riskten kaçınma eğilimi, Merkez Bankası’nın politika seçimlerinin piyasayı tedirgin etmesi gibi" değerlendirmesinde bulundu.



FLASH CRASH NEDİR



‘Flash Crash’ ifadesi, bir varlığın fiyatlamasında dalgalanmanın çok kısa süre içerisinde hızla artması anlamına geliyor.



Türk lirasının dolar karşısında birkaç dakika içerisinde 60 kuruş değer kaybedip kısa süre sonra yeniden eski seviyesine gelmesi piyasa terminolojisinde ‘Flash Crash’ olarak adlandırılan fiyatlama hareketlerine benzetiliyor.



Ekonomistler Türk ekonomisindeki kırılganlığa dikkat çekerek, dünya ekonomisinde yaşanan olumsuzlukların Türk lirasının değerini hızla etkilediğini kaydederek, "Ekonomi yönetimi şeffaf olmayan yöntemlerle piyasaları yönlendirmeye çalışıyor.

Bu yöntemin ne kadar tehlikeli olduğu pazartesi günü ilk saatlerde açıkça görüldü. Ekonomi yönetimi geçici tedbirlerle günü kurtarma derdinde. Bu da krizin maliyetlerini arttırıyor" dediler.



ulusal.com.tr