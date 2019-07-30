Son dakika haberleri... Dolarda bir ilk! Dolar/TL kurunda son durum (Dolar neden düşüyor)

Dolar/TL kuru, 5.5964 ile 5.60 seviyesinin altını gördü. Dolar 5,6200 liradan, avro 6,2620 liradan güne başlamıştı. Dolar, 2017'den beri ilk kez 200 günlük kritik ortalamayı test ederek 5.5706 seviyesine kadar indi. Dolar/TL kuru, 5,5478 ile 5.55 seviyesinin altını gördü

İstanbul serbest piyasada dolar 5,6200 liradan, avro 6,2620 liradan güne başlamıştı..



Kapalıçarşı'da 5,6180 liradan alınan dolar, 5,6200 liradan satılmıştı.



6,2600 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,2620 lira olarak belirlendi.



DOLAR/TL, 5.60'IN ALTINDA



Dolar/TL kuru, 5.5964 ile 5.60 seviyesinin altını gördü.



Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,6120 lira, avronun satış fiyatı ise 6,2500 lira olmuştu.



DOLARDA BİR İLK



Dolar, 2017'den beri ilk kez 200 günlük kritik ortalamayı test ederek 5.5706 seviyesine kadar indi.



DOLAR DÜŞÜYOR



Dolar/TL kuru, 5,5478 ile 5.55 seviyesinin altını gördü.



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