76 terörist etkisiz hale getirildi
76 terörist etkisiz hale getirildi
Vedat Milor: Başımdan çok tatsız bir olay geçti
Vedat Milor: Başımdan çok tatsız bir olay geçti
İstanbullulara sabah şoku! Trafik kilit
İstanbullulara sabah şoku! Trafik kilit
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika haberleri... Dolarda bir ilk! Dolar/TL kurunda son durum (Dolar neden düşüyor)

Dolar/TL kuru, 5.5964 ile 5.60 seviyesinin altını gördü. Dolar 5,6200 liradan, avro 6,2620 liradan güne başlamıştı. Dolar, 2017'den beri ilk kez 200 günlük kritik ortalamayı test ederek 5.5706 seviyesine kadar indi. Dolar/TL kuru, 5,5478 ile 5.55 seviyesinin altını gördü

Son dakika haberleri... Dolarda bir ilk! Dolar/TL kurunda son durum (Dolar neden düşüyor)

İstanbul serbest piyasada dolar 5,6200 liradan, avro 6,2620 liradan güne başlamıştı.. 

Kapalıçarşı'da 5,6180 liradan alınan dolar, 5,6200 liradan satılmıştı. 

6,2600 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,2620 lira olarak belirlendi. 

DOLAR/TL, 5.60'IN ALTINDA

Dolar/TL kuru, 5.5964 ile 5.60 seviyesinin altını gördü.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,6120 lira, avronun satış fiyatı ise 6,2500 lira olmuştu.

DOLARDA BİR İLK

Dolar, 2017'den beri ilk kez 200 günlük kritik ortalamayı test ederek 5.5706 seviyesine kadar indi.

DOLAR DÜŞÜYOR

Dolar/TL kuru, 5,5478 ile 5.55 seviyesinin altını gördü.

ulusal.com.tr

Etiketler; #dolar
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.