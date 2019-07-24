Son dakika haberleri... Dolarda flaş gelişme (Dolar/TL kuru ne kadar)

Dün 5.66-5.70 bandında seyreden dolar/TL bu sabaha da 5.70'in üzerinde başladı

Dolar/TL Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ve senatörlerin Türkiye'ye olası yaptırımları değerlendirdiği toplantının ardından 5.70'in üzerinde seyrediyor.



Dolar/TL bu sabah en yüksek 5.7292 seviyesini test etti. Dün 6.34-6.38 bandında hareket eden euro hafif düşüşle 6.37'de, sepet kur 6.04'te.



Bloomberg HT'nin haberine göre dün BIST 100 endeksi yüzde 1.45 artışla 102 bin 556 puanda tamamlarken bankacılık endeksi yüzde 2'nin üzerinde yükseldi.



Yurt içinde bugün kritik bir veri akışı bulunmazken yarın Merkez Bankası'nın kararı yakından takip edilecek.



ulusal.com.tr