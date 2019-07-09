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Son dakika haberleri... Dolarda flaş gelişme (Dolar/TL kurunda son durum)

Dolar/TL kuru, saat 13.52 itibariyle 5.6971 ile 5.70 seviyesinin altını gördü

Son dakika haberleri... Dolarda flaş gelişme (Dolar/TL kurunda son durum)

Dolar/TL kuru, saat 13.52 itibariyle 5.6971 ile 5.70 seviyesinin altını gördü.

DOLARDA GÜN ORTASI

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7190 liradan, avro 6,4130 liradan işlem görüyordu.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1206, sterlin/dolar paritesi 1,2466, dolar/yen paritesi 108,86 düzeyinde seyrediyordu.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7190 liradan, avro 6,4130 liradan satılıyordu.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.388,47 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 64,83 dolardan işlem görüyordu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #dolar #tl
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