5,28 direncinin üstünde kalan doların teknik olarak 5,35 seviyesini hedeflemesi olası görülüyor

Amerika ve Çin arasındaki ticaret savaşının bitmesi adına görüşmelerin başlaması Dolar endeksinde tekrar 97 seviyesine doğru bir hareket doğurdu.



Buna bağlı olarak kurda da kısmi yükseliş eğilimi gözlemlendi.



5,28 direncinin üstünde kalan doların teknik olarak 5,35 seviyesini hedeflemesi olası görülüyor.



Yurtiçinde sabahtan aralık ayı sanayi üretimi ve cari denge verileri izlendi.



Buna göre sanayi üretimi aylık %1,4, yıllık olarak da %9,8 (beklenti: -7,5%) gerilerken, aralık ayında 1,44 milyar dolar cari açık (beklenti 1,5 milyar dolar açık) verildi.



Verilerin kur üzerindeki etkisi sınırlı kaldı.



ulusal.com.tr