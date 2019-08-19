Dolar/TL kurunun 5.6006 ile 5.60 seviyesinin üzerini gördüğü belirtilmişti. Dolar/TL kuru, 5.6502 ile 5.65 seviyesinin üzerini gördü. İstanbul serbest piyasada dolar 5,5890 liradan, avro 6,2070 liradan işlem görüyordu

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1103, sterlin/dolar paritesi 1,2118, dolar/yen paritesi 106,54 düzeyinde seyrediyordu.



İstanbul serbest piyasada dolar 5,5890 liradan, avro 6,2070 liradan satılıyordu.



Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.05 itibarıyla 1.498,81 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 59,12 dolardan işlem görüyordu.



DOLAR, 5.60'IN ÜZERİNİ GÖRDÜ



Dolar/TL kurunun 5.6006 ile 5.60 seviyesinin üzerini gördüğü belirtildi.



5.65'İN DE ÜSTÜNE ÇIKTI



Dolar/TL kuru, 5.6502 ile 5.65 seviyesinin üzerini gördü.



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