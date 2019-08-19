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Son dakika haberleri! Dolarda son durum! Dolar kaç TL

Dolar/TL kurunun 5.6006 ile 5.60 seviyesinin üzerini gördüğü belirtildi. İstanbul serbest piyasada dolar 5,5890 liradan, avro 6,2070 liradan işlem görüyordu

Son dakika haberleri! Dolarda son durum! Dolar kaç TL

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1103, sterlin/dolar paritesi 1,2118, dolar/yen paritesi 106,54 düzeyinde seyrediyordu.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,5890 liradan, avro 6,2070 liradan satılıyordu.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.05 itibarıyla 1.498,81 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 59,12 dolardan işlem görüyordu.

DOLAR, 5.60'IN ÜZERİNİ GÖRDÜ

Dolar/TL kurunun 5.6006 ile 5.60 seviyesinin üzerini gördüğü belirtildi.

ulusal.com.tr

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