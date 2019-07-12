Son dakika haberleri... Dolar/TL'de son durum ne? Dolar ne kadar oldu! Dolarda hareketlilik

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,6990 seviyelerinde dengelendi. Dolar/TL kuru, saat 17.20'de 5.75 TL'yi gördü.

Dün, cari işlemler hesabının mayısta 151 milyon dolar fazla vermesi ve 12 aylık cari açığın 2,4 milyar dolara gerilemesinin ardından gün içinde en düşük 5,6525'i gören dolar/TL, günü ise 5,6737 ile bir önceki kapanış seviyesinin hemen altından tamamladı.



DOLAR, 5.75'İ GÖRDÜ



Dolar/TL kuru, saat 17.20'de 5.75 TL'yi gördü.



Milli Savunma Bakanlığı (MSB), S-400 teslimatının bugün başladığını açıklamıştı.



ulusal.com.tr