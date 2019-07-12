banner1005
Ekrem İmamoğlu'ndan Anıtkabir ziyareti
Ekrem İmamoğlu'ndan Anıtkabir ziyareti
"Muğla'daki orman yangınından 350-400 hektar alan etkilendi"
Çelik: Ancak KKTC'nin hakları korunursa...
Çelik: Ancak KKTC'nin hakları korunursa...
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika haberleri... Dolar/TL'de son durum ne? Dolar ne kadar oldu

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,6990 seviyelerinde dengelendi. Dolar/TL kuru, saat 10.50 civarında 5.7010 ile 5.70 seviyesinin üzerini gördü

Son dakika haberleri... Dolar/TL'de son durum ne? Dolar ne kadar oldu

Dün, cari işlemler hesabının mayısta 151 milyon dolar fazla vermesi ve 12 aylık cari açığın 2,4 milyar dolara gerilemesinin ardından gün içinde en düşük 5,6525'i gören dolar/TL, günü ise 5,6737 ile bir önceki kapanış seviyesinin hemen altından tamamladı.

DOLAR, 5.70'İN ÜZERİNİ GÖRDÜ

Dolar/TL kuru, saat 10.50 civarında 5.7010 ile 5.70 seviyesinin üzerini gördü.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), S-400 teslimatının bugün başladığını açıklamıştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #dolar
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.