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Son dakika haberleri... Dolar/TL kuru, 5.50 seviyesinin altını gördü

Dolar 5,5020 liradan, avro 6,1680 liradan güne başlamıştı. Dolar/TL kuru, 5.4955 ile 5.50 seviyesinin altını gördü

Son dakika haberleri... Dolar/TL kuru, 5.50 seviyesinin altını gördü

İstanbul serbest piyasada dolar 5,5020 liradan, avro 6,1680 liradan güne başlamıştı.

Kapalıçarşı'da 5,5000 liradan alınan dolar, 5,5020 liradan satılıyordu.
 
6,1660 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,1680 lira olarak belirlendi. 

DOLAR, 5.50'NİN ALTINI GÖRDÜ

Dolar/TL kuru, 5.4955 ile 5.50 seviyesinin altını gördü.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,5240 lira, avronun satış fiyatı ise 6,1740 lira olmuştu.

ulusal.com.tr

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