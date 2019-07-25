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Son dakika haberleri... Dolar/TL kuru, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası günün en düşük seviyesini gördü

Merkez Bankası, politika faizinin yüzde 24'ten yüzde 19.75'e indirildiğini açıklamasının ardından doların ilk tepkisiyle kararı olumsuz algılamadığı görüldü. Kararın ardından dolar/TL kurunun, önce 5.75'e çıkıp, sonra 5.73 ve 5.70'e inmesi, karara verdiği ilk tepkinin sert olmadığı şeklinde yorumlandı. Dolar/TL kuru, 5.6846 ile günün en düşük seviyesine indi

Son dakika haberleri... Dolar/TL kuru, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası günün en düşük seviyesini gördü

Dün 5.73 seviyesinin üzerine çıkan ve ardından 5.70'li seviyelerde dengelenen dolar/TL, yeni güne 5.71'in üzerinde başlamıştı. Dolar/TL, 5.72'yi geçti. Euro hafif artışla 6.37, sepet kur 6.04'te seyretmişti.

MERKEZ BANKASI'NIN KARARINA DOLARIN İLK TEPKİSİ

Merkez Bankası, politika faizinin yüzde 24'ten yüzde 19.75'e indirildiğini açıklamasının ardından doların ilk tepkisiyle kararı olumsuz algılamadığı görüldü.

Kararın ardından dolar/TL kurunun, önce 5.75'e çıkıp, sonra 5.73 ve 5.70'e inmesi, karara verdiği ilk tepkinin sert olmadığı şeklinde yorumlandı.

Dolar/TL kuru, 5.6846 ile günün en düşük seviyesine indi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #dolar #Merkez Bankası
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