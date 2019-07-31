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Son dakika haberleri... Dolar/TL kurunda 4 ayın en düşük seviyesi

Dolar 5,5620 liradan, avro 6,2080 liradan güne başladı. Dolar/TL yaklaşık dört ayın en düşük seviyesi olan 5.5530'a kadar geriledi

Son dakika haberleri... Dolar/TL kurunda 4 ayın en düşük seviyesi

İstanbul serbest piyasada dolar 5,5620 liradan, avro 6,2080 liradan güne başladı. 

Kapalıçarşı'da 5,5600 liradan alınan dolar, 5,5620 liradan satılıyor. 

6,2060 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,2080 lira olarak belirlendi. 

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,5650 lira, avronun satış fiyatı ise 6,2030 lira olmuştu. 

4 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Dolar/TL yaklaşık dört ayın en düşük seviyesi olan 5.5530'a kadar geriledi

ulusal.com.tr

Etiketler; #dolar #tl
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