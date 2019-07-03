Son dakika haberleri... Dolar/TL kurunda son durum ne

5,6460 liradan güne başlayan dolarda aşağı yönlü hareket var. Dolar/TL kuru, saat 10.25 itibariyle 5,62 TL seviyesinde. TÜİK, bugün haziran enflasyon oranlarını açıkladı

5,6460 liradan güne başlayan dolardaki hareket takip ediliyor.



Buna göre, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran 2019 dönemine ait tüketici fiyat endeksini (TÜFE) açıklamasının ardından dolarda düşüşü yaşanıyor.



Dolar/TL kuru, saat 10.25 itibariyle 5,62 TL seviyesinde.



Dolar 5,6460 liradan, avro 6,3730 liradan güne başlamıştı.



Bu arada TÜİK'in açıklamasına göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,03 arttı.



Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2019 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,09, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,09, bir önceki yılın aynı ayına göre %25,04 ve on iki aylık ortalamalara göre %32,81 artış gösterdi.



ulusal.com.tr