Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Ekonomi Güven Endeksi ve İşgücü Girdi Endeksi açıklandı. Buna göre, ekonomik güven endeksi Temmuz ayında 80,7 iken, Ağustos ayında %7,9 oranında artarak 87,1 oldu. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi, 2019 yılı II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %6,1 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %3,2, inşaat sektöründe %28,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde ise %2,1 azaldı

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ



Ekonomik güven endeksi Temmuz ayında 80,7 iken, Ağustos ayında %7,9 oranında artarak 87,1 oldu. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.



Ağustos ayında tüketici güven endeksi 58,3 değerine, reel kesim güven endeksi 102,1 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 89,1 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 95 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 55,5 değerine yükseldi.



İŞGÜCÜ GİRDİ ENDEKSLERİ



İstihdam endeksi %6,1 azaldı



Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi, 2019 yılı II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %6,1 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %3,2, inşaat sektöründe %28,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde ise %2,1 azaldı.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi ise bir önceki çeyreğe göre %0,8 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %0,3 arttı, inşaat sektöründe %7,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %0,1 azaldı



Çalışılan saat endeksi %9,2 azaldı



Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış çalışılan saat endeksi, 2019 yılı II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %9,2 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %6,6, inşaat sektöründe %32,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %4,7 azaldı.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çalışılan saat endeksi ise bir önceki çeyreğe göre %2,3 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %1,2, inşaat sektöründe %9,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %1,5 azaldı.



Brüt ücret-maaş endeksi %18,4 arttı



Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış brüt ücret-maaş endeksi, 2019 yılı II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %18,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %19,9 arttı, inşaat sektöründe %7,5 azaldı ve ticaret-hizmet sektörlerinde %22,2 arttı.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış brüt ücret-maaş endeksi ise bir önceki çeyreğe göre %4,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %4,9 arttı, inşaat sektöründe %1,7 azaldı ve ticaret-hizmet sektörlerinde %4,7 arttı.



Saatlik işgücü maliyeti endeksi %30,0 arttı



Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2019 yılı II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %30,0 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %27,7, inşaat sektöründe %36,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %27,9 arttı.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik işgücü maliyeti endeksi ise bir önceki çeyreğe göre %6,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %5,9, inşaat sektöründe %8,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %6,3 arttı.



Saatlik kazanç endeksi %30,3 arttı



Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç endeksi, 2019 yılı II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %30,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %28,3, inşaat sektöründe %36,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %28,1 arttı.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç endeksi ise bir önceki çeyreğe göre %6,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %6,2, inşaat sektöründe %8,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %6,4 arttı.



Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi %28,0 arttı



Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2019 yılı II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %28,0 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %24,7, inşaat sektöründe %38,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %26,4 arttı.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi ise bir önceki çeyreğe göre %5,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %4,5, inşaat sektöründe %7,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %5,6 arttı.



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