Son dakika haberleri! Ekonomist Selçuk Geçer, Merkez Bankası faiz indirimi değerlendirdi! "Bunun çok ciddi dolara etkisi olacak"

Merkez Bankası, faiz indirimi konusunda kararını açıkladı.

Banka faiz oranında 3,25 baz puan indirime gitti.

Ekonomist Selçuk Geçer, faiz kararını Ulusal Kanal'da Erkan Kol'un sunduğu Gün Ortası programında değerlendirdi.

"BUNUN ÇOK CİDDİ DOLARA ETKİSİ OLACAK"

Geçer, şunları söyledi:

"175 baz puanlık bir indirim bekleniyordu. 275 baz puanlık bir ortalama vardı piyasa beklentisi içerisinde. Yüzde 17'ye çekmesi bekleniyordu. Diğer taraftan da 400 baz puanlık da tepe noktası vardı. Tepe noktasına yakın bir nokta olan 325 baz puanlık bir indirim yapıldı Merkez Bankası tarafından. Bundan sonraki süreçte, bunun çok ciddi dolara etkisi olacaktır. İlk hareket de doların aşağıya doğru seyrettiğini gördük ama bundan sonraki hesapta kırılganlıkların çok daha fazla arttığını göreceğiz. Avrupa Merkez Bankası ve FED'in açıklamaları ile birlikte piyasa dengeleri ciddi anlamda etkilenebilir. Bunun altını çizmek istiyorum. Enflasyonun önümüzdeki aylarda daha da düşeceğini söylüyor Merkez Bankası ama enflasyonun düşmesi ne kadar etkileyecek derseniz genel bir güven yok enflasyonun düşüşüne karşı. Eğer ki enflasyon ile ilgili beklenen düşüş gerçekleşmezse bu bizim eksi faize geçmemiz anlamına gelir. Eksi faize geçmemiz durumunda da ciddi sıkıntıları beraberinde getirecektir.

FAİZ İNDİRİMİ, PİYASADA BİR CANLANMA OLUŞTURUR MU?

Çok zor bir ihtimal, bu. Sebebi de şu. Kamu bankaları biliyorsunuz konut kredilerini aşağıya çekmişti. Hiçbir özel banka, bu sürece uymadı. Tüm baskılara rağmen hatta Merkez Bankası'nın zorunlu karşılıklarla ilgili yaptırımı oldu bu konu ile ilgili. Bu yaptırıma rağmen özel bankalar süreci takip etmedi. Diğer taraftan faizlerin düşürseler bile faizi olan bir krediye olan bir talep yok. Piyasanın canlanması için faiz indirimi ne kadar gerçekçi olacak onu hep birlikte göreceğiz. Ben piyasaya fazla bir etkisi olacağı kanaatinde değilim."

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