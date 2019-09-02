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Son dakika haberleri! Ekrem İmamoğlu'ndan İSPARK açıklaması! "Zam kararı değil bu bir finansal düzenleme ile ilgili bir çalışma"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSPARK otopark ücretlerindeki fiyat artışının 'zam' değil 'finansal düzenleme ile ilgili bir çalışma' olduğunu söyledi

Son dakika haberleri! Ekrem İmamoğlu'ndan İSPARK açıklaması! "Zam kararı değil bu bir finansal düzenleme ile ilgili bir çalışma"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İSPARK'taki zam değil finansal güncelleme" dedi

Açıklamalarda bulunan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Zam kararı değil bu bir finansal düzenleme ile ilgili bir çalışma. Burada yanlış bir sistem hatası var. Bakın seçimde bangır bangır efendim kar etmiyor zarar etmiyor denen kurumun haziran sonu itibariyle altı aylık bilançosu, 18 milyon zararı var. İSPARK niye zarar etsin? Biz bununla uğraşıyoruz. İSPARK ile ilgili sadece benim katıldığım 4 saate yakın toplantı yaptık. Arkadaşlarımız yoğun çalışıyorlar. 60 binin üzerinde İstanbul'da ücretsiz ve indirimli yararlanan araç sayısı var. Ya bu nedir? Tespitler yapılacak, derhal talimat verdim, derhal her kurumdan bu anlamada yenileyin, yazılarını isteyin ve azaltın. Böyle bir sayı nedir Allah aşkına? Bunları düzenleyeceğiz, tümünü elden geçireceğiz. Biliyorum ki büyük bir azalma olacak."

ulusal.com.tr

Etiketler; #ekrem imamoğlu #istanbul büyükşehir belediyesi #ispark
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