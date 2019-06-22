Son dakika haberleri... Elektronik ve beyaz eşyada taksit sayıları arttı

Ticaret Bakanlığı'nın Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe göre bazı eşyalardaki taksit 18 aya çıktı

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Yönetmelikte şu ifadeler yer aldı:



"MADDE 1 – 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.



“(2) Birinci fıkradaki süre; video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya ve tablet bilgisayar satışları ile fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üstünde olan televizyon ve cep telefonu satışlarında altı ay, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli ev aletleri gibi elektrikli eşya satışları ile mobilya satışlarında on sekiz ay olarak uygulanır.



(3) Perakende işletmelerce basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında taksitlendirme süresi dört ayı geçemez. Diğer kuyum satışlarında taksitlendirme yapılamaz.”



MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.



MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür."



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