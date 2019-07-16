Son dakika haberleri... Emeklilere bin liralık bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu

Emeklilere bin liralık bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu. 11-14 Ağustos arasına denk gelen Kurban Bayramı'ndan önce emeklilerin ikramiyeleri hesaba yatırılacak. Bu tarih ise 5-9 Ağustos arası olarak belirlendi

Emekliler, geçtiğimiz yıl başlayan uygulama kapsamında her bayram ikramiye alıyor.



Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da emeklilere, biner lira ikramiye ödenecek.



Paraların hesaba yatması için artık geri sayıma geçildi. Emeklilerin gözü kulağı, ikramiyelerin yatacağı tarihte.



Ensonhaber'de yer alan habere göre, işte o tarih belli oldu.



5-9 AĞUSTOS'TA HESAPTA



11-14 Ağustos arasına denk gelen Kurban Bayramı'ndan önce emeklilerin ikramiyeleri hesaba yatırılacak.



Bu tarih ise 5-9 Ağustos arası olarak belirlendi.



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