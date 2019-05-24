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Son dakika haberleri... EPDK'dan o haberlere yalanlama

Medyada yer alan EPDK'nın akaryakıt dağıtım şirketleri ile bayileri arasında kar marjlarına yönelik çalışmasını tamamladığı ve %55 oranında dağıtım şirketinin, %45 oranında bayiinin pay almasının benimsendiği haberi yalanladı

Son dakika haberleri... EPDK'dan o haberlere yalanlama

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), tarafından açıklama yapıldı.

EPDK tarafından medyada yer alan haberler yalanlandı.

Açıklama şöyle:

"Medyada yer alan EPDK'nın akaryakıt dağıtım şirketleri ile bayileri arasında kar marjlarına yönelik çalışmasını tamamladığı ve %55 oranında dağıtım şirketinin, %45 oranında bayiinin pay almasının benimsendiği haberi tamamen asılsızdır"

ulusal.com.tr

Etiketler; #epdk
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