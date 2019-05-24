Medyada yer alan EPDK'nın akaryakıt dağıtım şirketleri ile bayileri arasında kar marjlarına yönelik çalışmasını tamamladığı ve %55 oranında dağıtım şirketinin, %45 oranında bayiinin pay almasının benimsendiği haberi yalanladı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), tarafından açıklama yapıldı.



EPDK tarafından medyada yer alan haberler yalanlandı.



Açıklama şöyle:



"Medyada yer alan EPDK'nın akaryakıt dağıtım şirketleri ile bayileri arasında kar marjlarına yönelik çalışmasını tamamladığı ve %55 oranında dağıtım şirketinin, %45 oranında bayiinin pay almasının benimsendiği haberi tamamen asılsızdır"



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