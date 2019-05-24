Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), tarafından açıklama yapıldı.
EPDK tarafından medyada yer alan haberler yalanlandı.
Açıklama şöyle:
"Medyada yer alan EPDK'nın akaryakıt dağıtım şirketleri ile bayileri arasında kar marjlarına yönelik çalışmasını tamamladığı ve %55 oranında dağıtım şirketinin, %45 oranında bayiinin pay almasının benimsendiği haberi tamamen asılsızdır"
ulusal.com.tr
Medyada yer alan EPDK'nın akaryakıt dağıtım şirketleri ile bayileri arasında kar marjlarına yönelik çalışmasını tamamladığı ve %55 oranında dağıtım şirketinin, %45 oranında bayiinin pay almasının benimsendiği haberi yalanladı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), tarafından açıklama yapıldı.