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Son dakika haberleri... EPGİS açıkladı: Motorinde indirim gerçekleşti

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorin akaryakıtının pompa fiyatında litre başı 15 kuruş indirim gerçekleştiğini açıkladı

Son dakika haberleri... EPGİS açıkladı: Motorinde indirim gerçekleşti

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), akaryakıt fiyatlarında indirim yapıldığını açıkladı.

Akaryakıt fiyatlarında indirime gidildi.

EPGİS, yeni fiyatlarında bu gece yarısından itibaren geçerli olacağını belirtti.

Edinilen bilgilere göre, motorinin litre pompa fiyatında 15 kuruş indirim gerçekleşti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #akaryakıt #motorin
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