Son dakika haberleri... Evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? Açıklama geldi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım aylığı ödemelerinin 9 Ağustos'ta yapılacağını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım aylığı ödemelerinin 9 Ağustos'ta yapılacağını açıkladı.Ödemeler 9 Ağustos Cuma günü hesaplara yatmış olacak.Evde bakım maaşı 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde bin 305 lira iken, bu tutar Temmuz ayından itibaren bin 384 liraya yükseltildi.Bu kapsamda 2019 yılı ağustos ayında da 513 bin engelli için 711 milyon lira kaynak aktarılacak.