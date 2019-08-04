Son dakika haberleri... Evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? Açıklama geldi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım aylığı ödemelerinin 9 Ağustos'ta yapılacağını açıkladı.
Ödemeler 9 Ağustos Cuma günü hesaplara yatmış olacak.
Evde bakım maaşı 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde bin 305 lira iken, bu tutar Temmuz ayından itibaren bin 384 liraya yükseltildi.
Bu kapsamda 2019 yılı ağustos ayında da 513 bin engelli için 711 milyon lira kaynak aktarılacak.
ulusal.com.tr
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