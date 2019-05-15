Sunucu Fatih Portakal'ın "Bu şimdi ne demek? Mayıs ayı içinde 2. @igdaskurumsal faturası. Ya beni enayi gördünüz ya da bir şeyler çeviriyorsunuz? Benim gibi acaba ne kadarız? Tatmin edici cevabınız nedir?" paylaşımına İGDAŞ tarafından açıklama geldi

Sunucu Fatih Portakal'ın "Bu şimdi ne demek? Mayıs ayı içinde 2. @igdaskurumsal faturası. Ya beni enayi gördünüz ya da bir şeyler çeviriyorsunuz? Benim gibi acaba ne kadarız? Tatmin edici cevabınız nedir?" açıklaması yaptı.



İGDAŞ'TAN YANIT



İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İGDAŞ) tarafından Portakal'ın bu iddiasına yanıt geldi.



İGDAŞ'ın açıklaması şöyle:



"Sayın Fatih Portakal,



Twitter hesabından bugün öğle saatlerinde yapmış olduğunuz bir paylaşımda 2 adet doğalgaz faturasının resmini kullanarak şirketimizi haksız yere zan altında bırakan ifadeler kullanıldığı görülmüştür.



Faturalar dikkatli şekilde incelendiğinde iki faturanın da farklı sayaçlara ait olduğu görülecektir.



Bunun nedeni bakım zamanı gelen ilk sayacın kalibrasyon amacıyla sökülmesi ve yerine yeni sayaç takılmasıdır.



Faturalardan birisi sökülen sayaca, diğeri ise yeni takılan sayaca aittir. Dolayısıyla herhangi bir yanlışlık söz konusu değildir.



Konuyu bu çerçevede ele alarak kurumumuzu haksız şekilde zan altında bırakan ve itibarının zedelenmesine neden olan bu paylaşımınızın düzeltilmesini rica ediyor, iyi çalışmalar diliyoruz."



PORTAKAL'DAN YENİ AÇIKLAMA



İGDAŞ'ın açıklamasının ardından Fatih Portakal yeni bir açıklama yaptı.



Portakal, şunları ifade etti:



"Açıklama var @igdaskurumsal.Diyorum ki:



1-Bana sormadan sayacımi nasil değistiriyorsunuz?



2-Hadi haber vermediniz değistirdiniz, peki neden iki kere sayaç okuyorsunuz?



3-Kurumunuzu zan altinda birakmiyorum, soru soruyorum



4-Kurumlara guvenim kalmadigi icin hakkimi ariyorum"



ulusal.com.tr







