Fitch Ratings Direktörü Paul Gamble, "İkinci çeyrekte Türk ekonomisinde negatif büyüme bekliyoruz. Cari işlemler açığında daralmanın TCMB'nin döviz rezervlerine artış yönünde yansıması yok. Türk ekonomisinin 2019'da yüzde 1.1 daralmasını bekliyoruz. Türk bankalarındaki mevduatlarda dolarizasyon döviz mevduatı çıkışı yaşanması halinde bankaların döviz likiditeleri üzerinde baskı yaratabilir. TCMB'nin brüt ve net rezervleri arasında fark bir problem değil" ifadelerini kullandı

Fitch Ratings Direktörü Paul Gamble, açıklamalarda bulundu.



Gamble, şunları ifade etti:



"İkinci çeyrekte Türk ekonomisinde negatif büyüme bekliyoruz.



2020-21'e kadar büyümenin trend seviyesine geri dönmesini beklemiyoruz.



Cari işlemler açığında daralmanın TCMB'nin döviz rezervlerine artış yönünde yansıması yok.



Türk ekonomisinin 2019'da yüzde 1.1 daralmasını bekliyoruz.



ABD ile Türkiye ilişkileri yakından izleniyor.



Türk hükümetinin reform ajandasına anlamlı ilerleme konusunda ihtiyatlı olmaya devam ediyoruz.



2010'den bu yana ilk kez kamu bütçe açığının GSYH'ya oranının yüzde 3'ü aşmasını bekliyoruz.



Türk bankalarının kredi görünümleri negatif bu kredi profillerine yönelik riskleri, faaliyet ortamındaki zorlukları yansıtıyor.



Türk hükümetinin kamu bankalarına destek sağlamaya isteklilikleri yüksek.



Türk bankacılık sektöründe sorunlu kredi oranlarında kötüleşme öngörüyoruz.



Faaliyet ortamı baskıları dikkate alındığında refinansman riskleri önemli olmaya devam ediyor.



Türk bankalarındaki mevduatlarda dolarizasyon döviz mevduatı çıkışı yaşanması halinde bankaların döviz likiditeleri üzerinde baskı yaratabilir.



TCMB'nin brüt ve net rezervleri arasında fark bir problem değil.



Eğer TCMB rezervleri kurlara müdahale için kullanır ise bir problem olur."



ulusal.com.tr