Son dakika haberleri... Fitch'ten Türkiye ekonomisi için açıklama

Fitch derecelendirme kuruluşu tarafından Türkiye ekonomisi için yapılan açıklamada, "Türk bankacılık sistemi, döviz mevduatı girişiyle likidite zorluklarından kaçınabildi, ancak refinansman riskleri hala yüksek. TCMB Başkanı'nın 6 Temmuz'da görevden alınmasının Türkiye'nin dış borç finansman ihtiyacının karşılanması için gerekli yabancı sermaye akışını tehlikeye sokabileceğini düşünüyoruz" denildi

Fitch derecelendirme kuruluşu tarafından Türkiye ekonomisi için açıklama yapıldı.



Açıklamada, şunlar denildi:



"Türk bankacılık sistemi, döviz mevduatı girişiyle likidite zorluklarından kaçınabildi, ancak refinansman riskleri hala yüksek.



Vadesi gelen yabancı borç miktarı oldukça büyük, eğer Lira'daki oynaklık, jeopolitik gerilimler veya politika belirsizliğinden kaynaklı olarak yatırımcı iştahı zayıflarsa borcu refinansmanı zor olabilir.



Gelecek 12 ayda vadesi gelecek net borç miktarı 91 milyar dolar, ancak biz refinansman ihtiyacını 40-45 milyar dolar olarak tahmin ediyoruz.



TCMB Başkanı'nın 6 Temmuz'da görevden alınmasının Türkiye'nin dış borç finansman ihtiyacının karşılanması için gerekli yabancı sermaye akışını tehlikeye sokabileceğini düşünüyoruz."



ulusal.com.tr