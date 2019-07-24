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Son dakika haberleri... Fitch'ten Türkiye ekonomisine dair açıklama

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Yönetici Direktörü Edward Parker, "Yeni TCMB Başkanı altında daha hızlı faiz indirimi görebiliriz. Hızlı bir faiz indirimi olursa daha fazla bir oynaklık dönemi görebiliriz" dedi

Son dakika haberleri... Fitch'ten Türkiye ekonomisine dair açıklama

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Yönetici Direktörü Edward Parker, Türkiye ekonomisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Parker, şunları söyledi:

"Faiz oranlarında indirim gelmesi gerektiğini zaten biliyoruz, ancak bu çok hızlı mı olacak, bunu görmek gerekiyor.

Yeni TCMB Başkanı altında daha hızlı faiz indirimi görebiliriz.

Hızlı bir faiz indirimi olursa daha fazla bir oynaklık dönemi görebiliriz."

ulusal.com.tr

Etiketler; #tcmb #türkiye #Fitch
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