Son dakika haberleri... Flaş 3600 ek gösterge yazısı! "Haber yok, hayal kırıklığına uğrattı"

Anayurt gazetesi yazarı Murat Polat, 3600 ek göstergeyi yazdı. Polat, yazısında "Bir milyon Öğretmen Polis ve sağlık personeli 3600 ek göstergenin çıkmasını bekliyor ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ek göstergeyi bu güne kadar çıkarmaması hayal kırıklığına uğrattı." ifadelerini kullandı

Anayurt gazetesi yazarı Murat Polat, şunları aktardı:



"Bir milyon Öğretmen Polis ve sağlık personeli



Erdoğan, daha önce genel seçimlerden önce 4 meslek grubuna ek göstergesi müjdesi vermişti.



3600 ek gösterge Öğretmenlere, polislere, Din görevlilerine ve itfaiye personeline ek gösterge müjdesi vermişti.



Ancak bu güne kadar ek gösterge ile ilgili somut bir adım atılmadı.



En son Başkan Erdoğan, son olarak Öğretmenlere ek göstergenin 100 günlük eylem planı içerisinde olduğunu söyledi o günde geldi geçti.



Daha önce Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, öğretmenlere öğretmenler gününde ek gösterge konusunda bir sözlerinin olacağını açıklamıştı.



Bu açıklamalardan sonra Öğretmenlerin bir kısmı okullar kapandıktan sonra Emekli olmayı düşündüklerini açıklamışlardı.



3600 ek gösterge çıkarsa yaklaşık 30 veya 40 bin civarın da Öğretmenin emekli olacağı konuşuluyor.



Seçimlerden önce çıkmayan ek gösterge Öğretmenleri sıkıntıya soktu.



Bir milyon civarında Öğretmen 3600 ek gösterge bekliyor ancak seçimlerden önce çıkması beklenen ek gösterge çıkmadığı için binlerce öğretmeni hayal kırıklığına uğrattı.



Ak Parti nedense 3600 ek göstergeyi gündeme getirmedi.



Polis memurları da artık 3600 ek göstergeden umutlarını kesti.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ek göstergenin polislere verileceğini söylemişti ancak 100 günlük eylem planına polislerin ek göstergesi alınmayınca biraz kırgınlık yaşandı.



Bazı polis dostlarım babam polis idi onların döneminde de ek gösterge sözleri verilmişti babam emekli oldu ben polis oldum ek gösterge sıkıntısı halen devam ediyor diyor.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un aslında rahatlatıcı bir açıklama yapması gerekir.



Çünkü Öğretmenlerin çoğu 3600 ek göstergenin çıkmayacağına inanmıyor.



3600 ek göstergenin seçimlerden sonraya kalması AK Parti’nin çok büyük bir oy kaybetmesine neden olmuştu.



Daha önce Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, 3600 gösterge konusunda, sağlık hizmetleri, emniyet ve öğretmenlerle ilgili bir değerlendirme yapılıyor ama bir bakıyorsunuz, tüm kamu personeli için talep ediliyor. Bu olmaz. Ben doğru bulmuyorum demişti."



ulusal.com.tr "Bir milyon Öğretmen Polis ve sağlık personeli 3600 ek gösterge nin çıkmasını bekliyor ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ek göstergeyi bu güne kadar çıkarmaması hayal kırıklığına uğrattı.Erdoğan, daha önce genel seçimlerden önce 4 meslek grubuna ek göstergesi müjdesi vermişti.3600 ek gösterge Öğretmenlere, polislere, Din görevlilerine ve itfaiye personeline ek gösterge müjdesi vermişti.Ancak bu güne kadar ek gösterge ile ilgili somut bir adım atılmadı.En son Başkan Erdoğan, son olarak Öğretmenlere ek göstergenin 100 günlük eylem planı içerisinde olduğunu söyledi o günde geldi geçti.Daha önce Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, öğretmenlere öğretmenler gününde ek gösterge konusunda bir sözlerinin olacağını açıklamıştı.Bu açıklamalardan sonra Öğretmenlerin bir kısmı okullar kapandıktan sonra Emekli olmayı düşündüklerini açıklamışlardı.3600 ek gösterge çıkarsa yaklaşık 30 veya 40 bin civarın da Öğretmenin emekli olacağı konuşuluyor.Seçimlerden önce çıkmayan ek gösterge Öğretmenleri sıkıntıya soktu.Bir milyon civarında Öğretmen 3600 ek gösterge bekliyor ancak seçimlerden önce çıkması beklenen ek gösterge çıkmadığı için binlerce öğretmeni hayal kırıklığına uğrattı.Ak Parti nedense 3600 ek göstergeyi gündeme getirmedi.Polis memurları da artık 3600 ek göstergeden umutlarını kesti.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ek göstergenin polislere verileceğini söylemişti ancak 100 günlük eylem planına polislerin ek göstergesi alınmayınca biraz kırgınlık yaşandı.Bazı polis dostlarım babam polis idi onların döneminde de ek gösterge sözleri verilmişti babam emekli oldu ben polis oldum ek gösterge sıkıntısı halen devam ediyor diyor.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un aslında rahatlatıcı bir açıklama yapması gerekir.Çünkü Öğretmenlerin çoğu 3600 ek göstergenin çıkmayacağına inanmıyor.3600 ek göstergenin seçimlerden sonraya kalması AK Parti’nin çok büyük bir oy kaybetmesine neden olmuştu.Daha önce Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, 3600 gösterge konusunda, sağlık hizmetleri, emniyet ve öğretmenlerle ilgili bir değerlendirme yapılıyor ama bir bakıyorsunuz, tüm kamu personeli için talep ediliyor. Bu olmaz. Ben doğru bulmuyorum demişti."