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Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. Haziran rakamları ile yıllık hedefimizin altına geldik. Gıda tarafındaki kazanımlarımızı özellikle yapısal adımlarımızla koruyacak ve önce tek haneli enflasyonları görecek, ardından yılı hedeflerimizin altında bir oranda kapatacağız" açıklaması yaptı

Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan açıklama yaptı.

Albayrak, enflasyonda düşüş trendinin sürdüğünü belirtti.

"Haziran rakamları ile yıllık hedefimizin altına geldik" diyen Albayrak, şunları ifade etti:

"Gıda tarafındaki kazanımlarımızı özellikle yapısal adımlarımızla koruyacak ve önce tek haneli enflasyonları görecek, ardından yılı hedeflerimizin altında bir oranda kapatacağız."

INFOGRAFİK PAYLAŞTI

Albayrak, konuyla ilgili bir de infografik paylaştı. Grafikte, "Dengelenme sürecinin pozitif katkısı ile enflasyonda temmuz 2018 seviyelerinin altına düşüş sağlandı" ifadeleri yer aldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #berat albayrak
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