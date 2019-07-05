Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Türkiye ekonomisine dair açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da gerekli tüm adımları kararlılıkla atmaya devam ediyoruz ve edeceğiz. Türkiye her türlü sıkıntısını çok rahatlıkla aşabilecek güçlü bir ülke. Türkiye gelebilecek kur ataklarına karşı eskisinden daha iyi mücadele edebilecek bir tecrübe kazandı. Türkiye artık eskisi gibi üzerinden para kazanılabilecek bir ülke değil. Yılın ikinci yarısı ile birlikte toparlanma sürecinin çok daha hızlı bir şekilde başlamış olduğunu söyleyebiliriz. Son dönemde bu iyileşmeler daha da belirgin hale geldi." dedi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal Kurumlar Birliği VII. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu.



Albayrak, şunları söyledi:



"Banka dışı finans sektörümüze bu dönemde daha fazla destek olmamız lazım.



Finans sektörü pastasını büyüteceksek sadece bankacılık sektörü değil bankacılık dışı finans sektörüne de daha fazla ağırlık vermemiz lazım.



Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da gerekli tüm adımları kararlılıkla atmaya devam ediyoruz ve edeceğiz.



Türkiye her türlü sıkıntısını çok rahatlıkla aşabilecek güçlü bir ülke.



Türkiye gelebilecek kur ataklarına karşı eskisinden daha iyi mücadele edebilecek bir tecrübe kazandı.



Türkiye artık eskisi gibi üzerinden para kazanılabilecek bir ülke değil.



Yeniden dengelenme döneminde önemli mesafe alarak bugünlere geldik.



Yılın ikinci yarısı ile birlikte toparlanma sürecinin çok daha hızlı bir şekilde başlamış olduğunu söyleyebiliriz.



Son dönemde bu iyileşmeler daha da belirgin hale geldi.



'TL değer kazanıyor, bu çok iyi, değer kaybediyor bu çok kötü' söylemlerinde olmamak lazım, önemli olan dengeli bir strateji ile yolumuza devam etmek.



Makroekonomik göstergelerde de somut iyileşmeleri çok net bir şekilde görüyoruz.



Çekirdek enflasyon göstergelerinin genel eğiliminde iyileşmenin sürdüğünü çok net görüyoruz.



Enflasyonun yılın ikinci yarısında tek haneye yakınsayacağını söyleyebiliriz.



Risk primlerimizde iki haftada 120 baz puana yakın düşüş görüldü.



2019 yıl sonu enflasyon oranının YEP'te belirlediğimiz yüzde 15,9 hedefinin altında gerçekleşeceğini söyleyebiliriz.



Tarımsal üretim alanında ciddi destekler veriyoruz, bu devam edecek.



Tarım noktasında enflasyon ayağıyla ilgili desteğimiz sürüyor."



ulusal.com.tr

