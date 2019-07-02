Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "G-20 Liderler Zirvesi’nin ardından Sn. Cumhurbaşkanımızın ikinci durağı Pekin oldu. Çin ziyareti, kapsamı ve işbirliğimize sağlayacağı katkıları açısından ülkelerimiz arasındaki en verimli ziyaretlerden biri oldu." açıklaması yaptı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, açıklamalarda bulundu.



Albayrak, G-20 liderler zirvesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci durağının Çin'in başkenti Pekin olduğunu belirtti.



Albayrak, Çin ziyaretinin kapsam ve işbirliğine sağlayacağı katkılar açısından iki ülke arasındaki ev verimli ziyaretlerden biri olduğunu aktardı.



Bakan Albayrak, mesajıyla birlikte 4 fotoğraf da paylaştı.



HEYETLARASI GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından resmi törenle karşılandı. Törenin ardından Büyük Halk Salonu'nda heyetlerarası görüşme gerçekleştirildi. Programda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, MİT Başkanı Hakan Fidan, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.



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