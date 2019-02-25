Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 istihdam seferberliğinde konuştu. Bakan Albayrak, faizlerde ağustos etkisinin silindiğini belirtti ve toplam 67 bin 318 kobiye 20.3 milyar liralık kredi kullandırıldığını açıklarken, gelecek hafta yeni bir kredi paketi geleceğini duyurdu. Albayrak, "Faizlerde ağustosun etkisi tamamen silindi. Mayıs dönemine geldik. Düşüş devam ediyor, hızla sürecek" ifadelerini kullandı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak '2019 İstihdam Seferberliği' programında konuştu.



Bakan Albayrak, şunları söyledi:



"İstihdamı artırmak hep önceliğimiz oldu. İşgücünün niteliğinin artırılmasına yönelik reformlarımız tek tek adım adım planlandı. 2019'da 2,5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz.



13 bankanın katılımıyla oluşturulan 20 milyarlık kobi ve esnaf paketinde 67 bin 318 kobimize 20.3 milyarlık kredi kullandırıldı.



Ocak ayında kullandırılan krediler 7.7 milyar lirallık artış gösterirken 20 şubat itibarıyla bu rakam 24.8 milyar TL'ye çıktı. Bu hafta yeni bir kredi paketi anons edeceğiz.



Faizlerde ağustosun etkisi tamamen silindi. Mayıs dönemine geldik. Düşüş devam ediyor, hızla sürecek.



Çok konuşulan net hata noksanının önemli kısmı yurt dışındaki sermayenin girişinden kaynaklandı.



Yeni Ekonomi Programı'ndaki hedeflerin çoğuna yıl sonundan önce ulaşacağız. Seçimden sonra çok daha güçlü, pozitif bir süreç hepimizi bekliyor.



Özellikle yapısal reformlar piyasaya bambaşka bir hava katacak. Yatırımcı Türkiye'yi bir fırsat olarak görüyor. Dolar tahvillerimiz çok kısa sürede yatırımcısına kazandırdı."



ulusal.com.tr