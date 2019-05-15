Hazine ve Maliye Bakanlığı, açık verilen miktarları açıkladı. Bakanlık açıklamasında "2018 yılı Nisan ayında 2,8 milyar TL açık veren bütçe, 2019 yılı Nisan ayında 18,3 milyar TL açık vermiştir" ifadeleri yer aldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı.



Bakanlığın açıklaması şöyle:



"2018 yılı Nisan ayında 2,8 milyar TL açık veren bütçe, 2019 yılı Nisan ayında 18,3 milyar TL açık vermiştir.



2018 yılı Nisan ayında 356 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2019 yılı Nisan ayında 13,2 milyar TL faiz dışı açık verilmiştir.



2018 yılı Ocak-Nisan döneminde 23,2 milyar TL açık veren bütçe, 2019 yılı Ocak-Nisan döneminde 54,5 milyar TL açık vermiştir.



2018 yılı Ocak-Nisan döneminde 2,2 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2019 yılı OcakNisan döneminde 16 milyar TL faiz dışı açık verilmiştir."



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