Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanlığı izin vermedi! Berat Albayrak'tan açıklama yok

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yangınlarla mücadele eden geçici orman işçilerinin çalışma sürelerinin uzatılmasına izin vermedi. Bakanlığa tepki gösteren ormancılar, "Yangın mücadelesinde işçi sayısı yetersiz kaldı" dedi. Orman Genel Müdürlüğü, bir kez daha bakanlığa başvurdu

Orman yangınlarını söndürecek işçiler, Maliye'ye takıldı.



Orman Genel Müdürlüğü, sayıları 9 bin civarında olan ‘geçici’ statüdeki orman işçilerini çalıştırabilmek için, her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan ‘vize’ almak zorunda. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, daha önce yıllarda en fazla 5 ay 29 gün çalıştırılabilen geçici işçilerin istihdam süresinin, ‘kurumların talebine bağlı olarak’, 9 ay 29 güne çıkarılması için, Aralık 2017’de bir kararname yayınladı. Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki işçiler, bu kararname gereğince, 2018 yılında 9 ay 29 gün istihdam edildi.



Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü’nün, geçici işçileri bu yıl da 5 ay 29 güne ilave olarak 4 ay daha çalıştırma talebine olumlu karşılık vermedi.



Orman Genel Müdürlüğü, orman yangınlarının yoğunlaşmakta olduğu şu günlerde, 5 ay 29 gün çalışma süresini dolduran yangın işçilerinin iş akitlerini yılsonuna kadar askıya alma durumuyla karşı karşıya kaldı.



25 Haziran 2019 tarihli ve ‘Çok İvedi’ kayıtlı bir yazıyla yeniden Hazine ve Maliye Bakanlığı’na başvuran Orman Genel Müdürlüğü, geçici işçiler için 4 ay daha süre uzatımı talebini yineledi.



Orman Genel Müdürlüğü tarafından "Orman yangınlarıyla mücadele hizmetlerinin başlaması gibi nedenlerle, 5 ay 29 gün vizeye tabi geçici işçilerimizin hizmetlerine had safhada ihtiyaç duyulmaktadır. Yangınla mücadele hizmetlerinde zaafiyet yaşanmaması ve bahsedilen ormancılık faaliyetlerinin maksimum düzeyde yerine getirilebilmesi için vizeye tabi tüm işçilerimizin 4 ay daha süre uzatımlarının yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederim." açıklaması yapıldı.



Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ormancılardan da tepki geldi.



Ulusal Kanal’a konuşan Tarım Orman İş Başkanı Şükrü Durmuş, "Yangınla mücadeleden tasarruf olmaz" dedi.



HABER: TANSEV KARA

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