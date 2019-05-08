banner1005
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama
Akit TV sunucusu Ahmet Keser hakkında karar verildi
Akit TV sunucusu Ahmet Keser hakkında karar verildi
Feci kaza
Feci kaza
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 30 Nisan 2019 tarihi itibarıyla Hazine nakit gerçekleşmelerine ilişkin detay bilgiler paylaşıldı

Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada yer alan bilgiler şu şekilde:

"Nakit dengesi Nisan'da 14,25 milyar TL açık verdi.

Faiz dışı denge Nisan'da 10,46 milyar TL açık verdi.

Nakit dengesi Ocak-Nisan döneminde 52,08 milyar TL açık verdi.

Faiz dışı denge Ocak-Nisan döneminde 15,92 milyar TL açık verdi.

İç borçlanmanın ortalama maliyeti Nisan'da %22,18 (Önceki %17,41).

İç borçlanmanın ortalama vadesi Nisan'da 24,3 ay (Önceki 26,3 Ay)."

ulusal.com.tr

Etiketler; #Hazine ve Maliye BakanlığI
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.