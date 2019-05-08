Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 30 Nisan 2019 tarihi itibarıyla Hazine nakit gerçekleşmelerine ilişkin detay bilgiler paylaşıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklama yaptı.



Yapılan açıklamada yer alan bilgiler şu şekilde:



"Nakit dengesi Nisan'da 14,25 milyar TL açık verdi.



Faiz dışı denge Nisan'da 10,46 milyar TL açık verdi.



Nakit dengesi Ocak-Nisan döneminde 52,08 milyar TL açık verdi.



Faiz dışı denge Ocak-Nisan döneminde 15,92 milyar TL açık verdi.



İç borçlanmanın ortalama maliyeti Nisan'da %22,18 (Önceki %17,41).



İç borçlanmanın ortalama vadesi Nisan'da 24,3 ay (Önceki 26,3 Ay)."



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