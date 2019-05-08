Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada yer alan bilgiler şu şekilde:
"Nakit dengesi Nisan'da 14,25 milyar TL açık verdi.
Faiz dışı denge Nisan'da 10,46 milyar TL açık verdi.
Nakit dengesi Ocak-Nisan döneminde 52,08 milyar TL açık verdi.
Faiz dışı denge Ocak-Nisan döneminde 15,92 milyar TL açık verdi.
İç borçlanmanın ortalama maliyeti Nisan'da %22,18 (Önceki %17,41).
İç borçlanmanın ortalama vadesi Nisan'da 24,3 ay (Önceki 26,3 Ay)."
ulusal.com.tr
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 30 Nisan 2019 tarihi itibarıyla Hazine nakit gerçekleşmelerine ilişkin detay bilgiler paylaşıldı
Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklama yaptı.