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Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanlığından BNP Paribas, Citigroup ve HSBC kararı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2024 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek amacıyla bugün BNP Paribas, Citigroup ve HSBC’ye yetki verdiğini açıkladı

Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanlığından BNP Paribas, Citigroup ve HSBC kararı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, tahvil ihracı yetkisine ilişkin basın duyurusu yaptı.

Duyuruda, BNP Paribas, Citigroup ve HSBC’ye yetki verildiği kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında "Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde Dolar cinsinden 2024 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek amacıyla bugün BNP Paribas, Citigroup ve HSBC’ye yetki vermiştir." ifadeleri yer aldı.

TAHVİL NEDİR

Tahvil, anonim şirketlerin kaynak bulmak amacıyla ticaret ya da sermaye piyasası kanunlarına göre, itibari kıymetleri eşit ve ibareleri aynı olmak üzere çıkardıkları, vadesi bir yıldan uzun borç senedidir. Her şirket tahvil ihracı, ihraç eden firma ile yatırımcı arasında yapılan bir anlaşmayı içerir.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Hazine ve Maliye BakanlığI
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