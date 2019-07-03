Son dakika haberleri... Haziran enflasyonu açıklandı! İşte TÜİK'in verileri (2019 emekli maaşları zammı belli oldu! Son dakika: Emekli ve memur 2019 Temmuz zammı)

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,03 arttı. Aylık en yüksek artış %2,65 ile lokanta ve oteller grubunda oldu. Aylık en fazla düşüş gösteren grup %1,65 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Yıllık en fazla artış %26,88 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda gerçekleşti. Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) aylık %1,19 arttı. Yurt içi üretici fiyat endeksi aylık %0,09 arttı. Aylık en fazla artış elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı sektöründe gerçekleşti. Ana sanayi gruplarında aylık en fazla artış dayanıklı tüketim malında gerçekleşti. Son dakika haberine göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 5 oranında zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin aylıkları ise yüzde 6 oranında artırılacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran 2019 dönemine ait tüketici fiyat endeksini (TÜFE) açıkladı.



TÜİK'in açıklamasına göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,03 arttı.



TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,01, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,72 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,88 artış gerçekleşti.



Aylık en yüksek artış %2,65 ile lokanta ve oteller grubunda oldu



Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Haziran ayında endekste yer alan gruplardan, çeşitli mal ve hizmetlerde %1,86, eğitimde %1,50, sağlık ve ev eşyasında %0,57 artış gerçekleşti.



Aylık en fazla düşüş gösteren grup %1,65 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu



Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Haziran ayında endekste yer alan gruplardan giyim ve ayakkabıda %1,57 ve eğlence ve kültürde %0,04 düşüş gerçekleşti.



Yıllık en fazla artış %26,88 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda gerçekleşti



TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası %22,51, lokanta ve oteller %20,84, alkollü içecekler ve tütün %19,24 ve gıda ve alkolsüz içecekler %19,20 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.



Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) aylık %1,19 arttı



İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,19, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,59, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,28 ve on iki aylık ortalamalara göre %18,89 artış gerçekleşti.



Haziran 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 51 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 264 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 103 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.



YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ



Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2019 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,09, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,09, bir önceki yılın aynı ayına göre %25,04 ve on iki aylık ortalamalara göre %32,81 artış gösterdi.



Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe %0,50 artış, imalat sanayi sektöründe %0,45 düşüş, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı sektöründe %7,83, su temini sektöründe %0,43 artış olarak gerçekleşti.



Aylık en fazla artış elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı sektöründe gerçekleşti



Bir önceki aya göre en fazla artış; %7,83 ile elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı, %4,44 ile ham petrol ve doğal gaz, %2,19 ile kağıt ve kağıt ürünleri olarak gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri %11,79, basım ve kayıt hizmetleri %4,10, ana metaller %2,70 ile bir önceki aya göre azalan alt sektörler oldu.



Ana sanayi gruplarında aylık en fazla artış dayanıklı tüketim malında gerçekleşti



Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 yılı Haziran ayında aylık en fazla artış dayanıklı tüketim malında ve yıllık en fazla artış enerjide gerçekleşti.



EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMLARI



Son dakika haberine göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 5 oranında zam yapılacak.



Memur ve memur emeklilerinin aylıkları ise yüzde 6 oranında artırılacak.



ulusal.com.tr