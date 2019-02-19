Honda, Civic Sedan model otomobillerin Türkiye'deki üretimini 2021 yılında sonlandırmayı planladığını açıkladı. Japon otomotiv devi, Türkiye'deki ticari operasyonların devam edeceğini ve bu süreçte Türk paydaşlarla yapıcı diyaloğun sürdürüleceğini duyurdu.

Honda, Civic Sedan model otomobillerin Türkiye'deki üretimini 2021 yılında sonlandırmayı planladığını açıkladı.



Euronews'in haberine göre, Japon otomotiv devi, Türkiye'deki ticari operasyonların devam edeceğini ve bu süreçte Türk paydaşlarla yapıcı diyaloğun sürdürüleceğini duyurdu.



Honda Avrupa operasyonlarının merkezinin İngiltere'de kalacağını ama Swindon'daki fabrikanın 2021'de kapatılacağını açıkladı.



Öte yandan Honda Hachigo, Avrupa operasyonlarının merkezinin İngiltere'de kalacağını ama Swindon'daki fabrikanın 2021'de kapatılacağını açıkladı. Hachigo bu kararın Brexit süreciyle bağlantılı olmadığını ifade etti.



Honda'nın Türkiye'deki üretim faaliyetleri Kocaeli'nde bulunan fabrikada gerçekleştiriliyor. Üretime 1997 yılında başlayan 50,000 araç kapasiteli tesis geçen yıl yaklaşık 40,000 Civic sedan üretti. Şirkette yaklaşık 1,100 kişi çalışıyor.



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