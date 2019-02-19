Honda, Civic Sedan model otomobillerin Türkiye'deki üretimini 2021 yılında sonlandırmayı planladığını açıkladı. Japon otomotiv devi, Türkiye'deki ticari operasyonların devam edeceğini ve bu süreçte Türk paydaşlarla yapıcı diyaloğun sürdürüleceğini duyurdu.

Honda, Civic Sedan model otomobillerin Türkiye'deki üretimini 2021 yılında sonlandırmayı planladığını açıkladı.



Japon otomotiv devi, Türkiye'deki ticari operasyonların devam edeceğini ve bu süreçte Türk paydaşlarla yapıcı diyaloğun sürdürüleceğini duyurdu.



Honda Avrupa operasyonlarının merkezinin İngiltere'de kalacağını ama Swindon'daki fabrikanın 2021'de kapatılacağını açıkladı.



ulusal.com.tr