Honda, Civic Sedan model otomobillerin Türkiye'deki üretimini 2021 yılında sonlandırmayı planladığını açıkladı. Japon otomotiv devi, Türkiye'deki ticari operasyonların devam edeceğini ve bu süreçte Türk paydaşlarla yapıcı diyaloğun sürdürüleceğini duyurdu. Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, "Honda, Türkiye'den çıkmıyor, Türkiye'deki faaliyetlerine devam etmeyi planlıyor. Sektördeki gelişmeler doğrultusunda önümüzdeki dönem elektrikli araç üretimine yoğunlaşacağız. Küresel üretim sistemimizi ve kabiliyetimizi tekrar gözden geçiriyoruz." açıklaması yaptı

Honda, Civic Sedan model otomobillerin Türkiye'deki üretimini 2021 yılında sonlandırmayı planladığını açıkladı.



Euronews'in haberine göre, Japon otomotiv devi, Türkiye'deki ticari operasyonların devam edeceğini ve bu süreçte Türk paydaşlarla yapıcı diyaloğun sürdürüleceğini duyurdu.



Honda Avrupa operasyonlarının merkezinin İngiltere'de kalacağını ama Swindon'daki fabrikanın 2021'de kapatılacağını açıkladı.



Öte yandan Honda Hachigo, Avrupa operasyonlarının merkezinin İngiltere'de kalacağını ama Swindon'daki fabrikanın 2021'de kapatılacağını açıkladı. Hachigo bu kararın Brexit süreciyle bağlantılı olmadığını ifade etti.



Honda'nın Türkiye'deki üretim faaliyetleri Kocaeli'nde bulunan fabrikada gerçekleştiriliyor. Üretime 1997 yılında başlayan 50,000 araç kapasiteli tesis geçen yıl yaklaşık 40,000 Civic sedan üretti. Şirkette yaklaşık 1,100 kişi çalışıyor.



HONDA TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA



Honda Türkiye Otomobil ve Motosikletten Sorumlu Satış, Pazarlama ve Planlama Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, "Honda, Türkiye'den çıkmıyor, Türkiye'deki faaliyetlerine devam etmeyi planlıyor." dedi.



Kılıçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Honda'nın Türkiye’deki faaliyetlerine devam edeceğini belirterek, "Honda, Türkiye’den çıkmıyor. Sektörde yaşanan gelişmeler doğrultusunda önümüzdeki dönemde elektrikli araçların üretimine yoğunlaşacağız. Bu kapsamda üretim kapasitesinin optimize edilmesi ve üretim verimliliğinin artırılması gerekliliğini göz önüne alarak küresel üretim sistemimizi ve kabiliyetimizi tekrar gözden geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.



Global ölçekte yapılan değerlendirmeler neticesinde, 2021 yılı sonuna doğru Honda'nın Türkiye'de gerçekleştirilen Civic sedan üretimine devam etmeme kararı alındığını anımsatan Kılıçer, "Ancak Türkiye’deki faaliyetlerimizi sürdürecek ve bu süre zarfında paydaşlarımızla yapıcı diyalog içinde olmaya devam edeceğiz. Honda Motor Başkanı Takahiro Hachigo’nun, 19 Şubat'ta Tokyo’da yaptığı basın toplantısında da ifade ettiği gibi Honda, Türkiye’deki faaliyetlerine devam etmeyi planlamaktadır." açıklamasını yaptı.



"Türkiye'de otomobil satışında etkileyici sonuçlar elde ettik"



Kılıçer, Honda’nın Civic sedan modeli üretimini durdurma kararının Türkiye’nin ekonomik durumuyla hiçbir ilgisi olmadığını vurgulayarak, Honda'nın, 20 yıldan uzun bir süredir Türkiye'de otomobil ürettiğini ve son birkaç yılda otomobil satışında gayet etkileyici sonuçlar elde etiğini dile getirdi.



Planlı üretimin 2021 yılı sonlarına kadar süreceğinden bu tarihe kadar çalışanlarla yola devam edeceğini ifade eden Kılıçer, "Honda’nın tüm faaliyetlerinin temelinde yatan 'bireye saygı' felsefesi doğrultusunda aldığımız kararlar ve bu kararların olası etkileri konusunda son derece şeffaf bir yaklaşım sergileyeceğiz." şeklinde sözlerini tamamladı.



ulusal.com.tr