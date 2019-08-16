Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, hükümetin zam teklifini açıkladı. Bakan Selçuk, "2020 için teklifimiz ilk 6 ay yüzde 3,5, ikinci 6 ayda yüzde 3. 2021 için yüzde 3 + 2,5" dedi. Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, değerlendirme yapmak üzere heyeti salon dışarısına davet etti

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kamu İşvereninin tekliflerini açıklayacağı oturum öncesinde basın açıklaması yaptı.



Yalçın, şunları söyledi:



"Birazdan başlayacak oturumla birlikte; 5⃣. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, tekliflerin sunumu ve tasnifi bölümlerini bitirerek pazarlık bölümüne geçeceğiz.



Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti’ndeki 'yetkili' sıfatına haiz konfederasyon ve sendikalar, toplu sözleşme tekliflerini Kamu İşverenine 24 Temmuz’da yani 22 gün önce sunmuştu.



Kamu İşveren Heyeti ise ilk teklifini bugün yani toplu sözleşme sürecinin 16 gününde sunuyor. Toplu sözleşme mevzuatının da uygulamasının da bu yönde samimi ve adil bir revizyona ihtiyacı var.



Emek tarafınca masaya sunulan teklifler sadece oranlar, rakamlar ve tutarlardan ibaret değildi. Tekliflerin içeriğinde haklar, imkanlar, fırsatlar noktasında da eşik oluşturacak, milat olabilecek konu başlıkları yer alıyor.



Kamu İşveren Heyeti’nin masaya sunacağı ilk teklifin sadece 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin maaş ve ücretlere yönelik zam teklifi kapsamındaki oran, rakam ya da tutarlardan ibaret olmayacağına inanıyoruz.



Kamu İşvereninin hem genel toplu sözleşmenin diğer konu başlıklarına hem de hizmet kollarına yönelik tekliflerini de bugün ifade etmesini bekliyoruz.



Sözleşmeli personelin kadroya geçişini,



Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılması ve bu sınıftaki personelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfına aktarılmasını,



4/C’den 4/B statüsüne geçenlerin haklı itirazları ve beklentilerinin karşılanmasını teklif ediyoruz.



Gelir vergisinde hem oran hem de matrah üzerinden yaşanan mağduriyetin giderilmesi,



Kılık-Kıyafet dayatmasına, yasaklarına ve sınırlamalarına son vermek noktasında da özgürlük ve güven temelli adımlar atılması gerekmektedir.



Siyaset ve Grev yasaklarının sona erdirilmesini,



Kamuda memur işi yapan işçilerin kadrolu memur statüsüne geçmesini,



Bizzat siyasi irade tarafından ortaya konan ek gösterge vaadinin hakkaniyet çerçevesinde hayata geçirilmesini bekliyoruz."



HÜKÜMETİN TEKLİFİ AÇIKLANDI



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, hükümetin teklifini açıkladı.



Bakan Selçuk, "2020 için teklifimiz ilk 6 ay yüzde 3,5, ikinci 6 ayda yüzde 3" dedi.



Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, değerlendirme yapmak üzere heyeti salon dışarısına davet etti