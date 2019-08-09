Hükümet kamu işçileri için yeni zam teklifini sundu. İlk altı ayda seyyanen zam üstüne yüzde 7 artış önerildi. 2019 ikinci altı ay zam teklifi yüzde 6 oldu. Hükümetin 2020 zam teklifi ise ocak ve temmuz aylarında yüzde 3 oranında artış... TÜRK-İŞ koordnasyon kurulu, 2019-2020 toplu sözleşme görüşmelernde uzlaşma sağlanamaması üzerine eylem kararı aldı. TÜRK-İŞ tarafından yapılan açıklamada, "Süresi 2019 yılında yenilenecek kamu kesimi toplu iş sözleşmelerinde gelinen son durumu değerlendirmek amacıyla 'Kamu Koordinasyon Kurulu' ile Ankara'da bulunan sendika genel başkanlarının katılımıyla yapılan toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır" denildi

Hükümetten yeni zam teklifi geldi. Yenilenen teklif taleplerin altında. Gözler Türk-İş’te.



Hükümet ve Türk-İş arasındaki zam pazarlığı sürüyor. Pazarlık masasında işçileri temsil eden Türk-İş, en düşük ücretlerin 3 bin 500 liraya yükseltilmesini istemişti.



Tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü aylarda da enflasyon artı 3 puan refah talep etmişti.



Buna karşı hükümet 3 bin 500 liradan az alan kamu işçisine 60 lira artış önerdi. Ayrıca ilk altı ay yüzde 5, ikinci altı ay yüzde 4 teklif etti.



Türk-İş’in bu teklifi kabul etmemesi üzerine hükümet rakamı 6+4’e yükseltti.



Konfederasyonun bu teklife de sıcak bakmamasının ardından hükümetten yeni rakam ise bugün geldi.



Hükümet kamu işçilerine 2019 ilk altı ay için seyyanen zam üzerine yüzde 7 artış önerdi. 2019 ikinci altı ay zam teklifi de yüzde 6. Hükümetin 2020 zam teklifi ise Ocak ve Temmuz aylarında yüzde 3 oranında artış oldu.



TÜRK-İŞ EYLEM KARARI ALDI



TÜRK-İŞ koordnasyon kurulu, 2019-2020 toplu sözleşme görüşmelernde uzlaşma sağlanamaması üzerine eylem kararı aldı.



TÜRK-İŞ tarafından alınan kararlar açıklandı.



Açıklamada şunlar denildi:



"1- 15 Ağustos 2019 Perşembe günü sabahı, hazırlanan ve ekte gönderilen bildiri işyerlerinde mesai başladığında okunacak ve ardından bir saat oturma eylemi yapılarak işçilerin üretimden gelen gücü gösterilecektir.



2- 16 Ağustos 2019 Cuma günü işyerlerinde işçiler öğle yemeği yemeyerek ortak tepkilerini gösterecektir.



3- 19 Ağustos 2019 Pazartesi günü TÜRK-İŞ üyesi sendikaların bütün genel başkan ve merkez yöneticileri ile şube yönetim kurulu üyeleri saat 10.00’da Ankara’da genel merkez binamızda toplanacaktır. Daha sonra Güven Parka gidilerek kitlesel basın açıklaması yapılacaktır.



4- Bu süreçte TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu 15 Ağustos 2019 Perşembe gününden itibaren Ankara’da olağanüstü toplanarak gelişmeleri değerlendirecek ve gerektiğinde yeni kararlar alacaktır."



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