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Son dakika haberleri... Hükümetten Resmi Gazete'de izni yayınlanan Emlak Bankası ve imar barışı açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "1. derece arkeolojik sit alanlarında yapılan imar barışı başvurularını kabul etmeyeceğiz" dedi. Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın faaliyet izni almasına değinen Bakan Kurum, "Sanayicimize, turizmcimize, inşaat sektörümüze destek verecek çok önemli bir bankayı yeniden hayata geçirmiş oluyoruz" ifadelerini kullandı

Son dakika haberleri... Hükümetten Resmi Gazete'de izni yayınlanan Emlak Bankası ve imar barışı açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "1. derece arkeolojik sit alanlarında yapılan imar barışı başvurularını kabul etmeyeceğiz" dedi.

Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın faaliyet izni almasına değinen Bakan Kurum, "Sanayicimize, turizmcimize, inşaat sektörümüze destek verecek çok önemli bir bankayı yeniden hayata geçirmiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #İmar Barışı #emlak bankası #Murat Kurum
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