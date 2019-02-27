Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "1. derece arkeolojik sit alanlarında yapılan imar barışı başvurularını kabul etmeyeceğiz" dedi. Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın faaliyet izni almasına değinen Bakan Kurum, "Sanayicimize, turizmcimize, inşaat sektörümüze destek verecek çok önemli bir bankayı yeniden hayata geçirmiş oluyoruz" ifadelerini kullandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "1. derece arkeolojik sit alanlarında yapılan imar barışı başvurularını kabul etmeyeceğiz" dedi.



Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın faaliyet izni almasına değinen Bakan Kurum, "Sanayicimize, turizmcimize, inşaat sektörümüze destek verecek çok önemli bir bankayı yeniden hayata geçirmiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

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