Büyük operasyon başlatıldı
Büyük operasyon başlatıldı
Erzurum'da deprem oldu
Erzurum'da deprem oldu
İzmir Orman Bölge Müdürü açıkladı
İzmir Orman Bölge Müdürü açıkladı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika haberleri! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hangi ücretlere zam yapılacağını canlı yayında açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, servis ücretlerine kimseyi mağdur etmeyecek bir şekilde zam yapılacağını açıkladı

Son dakika haberleri! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hangi ücretlere zam yapılacağını canlı yayında açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, şunları söyledi:

"Daha işin başındayız. Şu an itibariyle iptal ettiğimiz vakıflara aktarılmış, verilmiş kaynaklar adına söylüyorum. İptal edilmiş tam 357 milyon liralık sürece nokta koymuş durumdayız. Bunun içinde sadece bir vakfa yemek desteğinin 56 milyon liralık bölümü var. İnanılmaz. Bu milletin parasını nereye harcıyorsunuz? Bir bina yapılıyor, vakfa yapılmak üzere maliyeti 165 milyon lira. Artık o bina İstanbulluya ait. Bu daha başlangıç.

Servis ücretlerine kimseyi mağdur etmeyecek bir şekilde zam yapılacak."

ulusal.com.tr

Etiketler; #servis #zam #belediye #ekrem imamoğlu #son dakika haberleri #son dakika #istanbul
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.