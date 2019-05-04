İstanbul Halk Ekmek, ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı. Buna göre, 300 gramlık pide, İBB Genel Sekreterlik Koordinasyonu'nda alınan karar gereği bu yıl da 1 liradan satılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, alınan kararla ilgili "İstanbullular bu yıl belediye iştirakimiz Halk Ekmek’ten Ramazan pidesini zamsız alacak. 300 gr Ramazan pidesi büfelerimizden 1 TL’ye halkımıza sunulacaktır." açıklaması yaptı

İstanbul Halk Ekmek tarafından ramazan pidesi fiyatı duyuruldu.



Yapılan açıklama şöyle:



"Ramazan Ayı boyunca İstanbul Halk Ekmek büfelerinde satışa sunulacak olan 300 gr.lık pide fiyatı, İBB Genel Sekreterlik Koordinasyonu’nda alınan karar gereği 2018 yılında olduğu gibi bu yıl da 1 TL’den satışa sunulacaktır.



Bütün İstanbullulara Hayırlı Ramazan’lar diler, kamuoyuna saygıyla duyururuz."



EKREM İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, alınan kararla ilgili açıklama yaptı.



İmamoğlu, "İstanbullular bu yıl belediye iştirakimiz Halk Ekmek’ten Ramazan pidesini zamsız alacak. 300 gr Ramazan pidesi büfelerimizden 1 TL’ye halkımıza sunulacaktır." açıklaması yaptı.



ulusal.com.tr



