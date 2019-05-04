İstanbul Halk Ekmek tarafından ramazan pidesi fiyatı duyuruldu.
Yapılan açıklama şöyle:
"Ramazan Ayı boyunca İstanbul Halk Ekmek büfelerinde satışa sunulacak olan 300 gr.lık pide fiyatı, İBB Genel Sekreterlik Koordinasyonu’nda alınan karar gereği 2018 yılında olduğu gibi bu yıl da 1 TL’den satışa sunulacaktır.
Bütün İstanbullulara Hayırlı Ramazan’lar diler, kamuoyuna saygıyla duyururuz."
ulusal.com.tr
İstanbul Halk Ekmek, ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı. Buna göre, 300 gramlık pide, İBB Genel Sekreterlik Koordinasyonu'nda alınan karar gereği bu yıl da 1 liradan satılacak
İstanbul Halk Ekmek tarafından ramazan pidesi fiyatı duyuruldu.