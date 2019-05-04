İstanbul Halk Ekmek, ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı. Buna göre, 300 gramlık pide, İBB Genel Sekreterlik Koordinasyonu'nda alınan karar gereği bu yıl da 1 liradan satılacak

İstanbul Halk Ekmek tarafından ramazan pidesi fiyatı duyuruldu.



Yapılan açıklama şöyle:



"Ramazan Ayı boyunca İstanbul Halk Ekmek büfelerinde satışa sunulacak olan 300 gr.lık pide fiyatı, İBB Genel Sekreterlik Koordinasyonu’nda alınan karar gereği 2018 yılında olduğu gibi bu yıl da 1 TL’den satışa sunulacaktır.



Bütün İstanbullulara Hayırlı Ramazan’lar diler, kamuoyuna saygıyla duyururuz."



ulusal.com.tr



